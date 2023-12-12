A general view of Ryanair plane at FesSais Airport located about 13 km from the city center of Fez. On Friday, June 30, 2017, in Fes, Morocco.. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

تفاصيل إطلاق خطوط جوية جديدة تربط تسعة مدن مغربية مع بعضها

2023-12-12 / 12:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت شركة “رايانير” للطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات و خطوط جوية جديدة لكن هاته المرة بشكل داخلي حيث ستربط طائراتها تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض.

و في هذا الصدد، قررت “رايانير” إطلاق خطوط جوية داخلية في المغرب و ذلك بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وفي إطار هذا المشروع التطويري الاستثنائي، سمحت السلطات المغربية لشركة “رايانير” بوضع رحلات داخلية محددة بين بعض المدن المغربية، عبر فتح 11 خط جوي داخلي جديد ابتداء من صيف 2024.

وبالتالي، سيتضمن برنامج “رايانير” الجديد ابتداءا من هذا الصيف افتتاح 11 خط جوي داخلي جديد إلى 9 وجهات مغربية وهي أكادير، الراشيدية، الصويرة، فاس، مراكش، ورزازات، وجدة، طنجة وتطوان.

وسيكون هذا العرض إضافة للحضور التاريخي للخطوط الملكية المغربية في هذا القطاع بالإضافة إلى شركة العربية للطيران.

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‫20 تعليقات

  6. الله يكثر خير الحكومة
    هاذا مشروع زوبن هو وأثمنة المحروقات والزيادة في الاسعار سييييبيييير سييييييير

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  7. السلام عليكم
    إذا كان هذا صحيح فالحمدلله يمكننا نزوروا بلداننا بثمن مناسب
    والسأل لماذا الخطوط المغربية لم تفعلها ولم تفعلها ولم تفعلها من قبل،……

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  9. واحد المطار مسكين ديال بني ملال غير ناعس وخا عدد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كتيرة وجا وسط المغرب يقدر ينفع بزاف دالمناطق ولكن الغالب الله. الدار البيضاء ولا بدا فالمطار وافسكانير.

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  11. Bonjour à tous.
    Nous aimerions avoir une destination vers Dakhla.
    Ma femme et moi même nous aimerions se rendre à Dakhla pendant l’été 2024 inchaa Allah.
    Merci de transmettre à la compagnie Ryanair

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  13. يجب إدخال العيون و الداخلة لكي ينجح المشروع مأئة بالمائة
    بدون هذه المدينتين يصعب نجاحه

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  19. C’est une très mauvaise nouvelle .
    Le Maroc fait beaucoup pour le milieu comme supprimer les sacs en plastique mais là les avions sont très polluants.l
    Les trains et bus de long distance sont bien et en forte évolution l pourquoi pas les utiliser comme moyen de voyage et comme ça vous participer aussi à résoudre le problème clematque

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