تفاصيل إطلاق خطوط جوية جديدة تربط تسعة مدن مغربية مع بعضها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
قررت شركة “رايانير” للطيران منخفض التكلفة إطلاق رحلات و خطوط جوية جديدة لكن هاته المرة بشكل داخلي حيث ستربط طائراتها تسعة مدن مغربية مع بعضها البعض.
و في هذا الصدد، قررت “رايانير” إطلاق خطوط جوية داخلية في المغرب و ذلك بدعم من وزارة النقل واللوجستيك ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وفي إطار هذا المشروع التطويري الاستثنائي، سمحت السلطات المغربية لشركة “رايانير” بوضع رحلات داخلية محددة بين بعض المدن المغربية، عبر فتح 11 خط جوي داخلي جديد ابتداء من صيف 2024.
وبالتالي، سيتضمن برنامج “رايانير” الجديد ابتداءا من هذا الصيف افتتاح 11 خط جوي داخلي جديد إلى 9 وجهات مغربية وهي أكادير، الراشيدية، الصويرة، فاس، مراكش، ورزازات، وجدة، طنجة وتطوان.
وسيكون هذا العرض إضافة للحضور التاريخي للخطوط الملكية المغربية في هذا القطاع بالإضافة إلى شركة العربية للطيران.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
20 تعليقات
Ahsen haja ghaydiro
Mezyane Mezyane
Tebarklah Tebarklah
Machaellah 3lihom
افضل مشروع
الله يكثر خير الحكومة
هاذا مشروع زوبن هو وأثمنة المحروقات والزيادة في الاسعار سييييبيييير سييييييير
السلام عليكم
إذا كان هذا صحيح فالحمدلله يمكننا نزوروا بلداننا بثمن مناسب
والسأل لماذا الخطوط المغربية لم تفعلها ولم تفعلها ولم تفعلها من قبل،……
fin hya Beni mellal. ??? akbar jalia fin rahoum shab politique ???
واحد المطار مسكين ديال بني ملال غير ناعس وخا عدد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كتيرة وجا وسط المغرب يقدر ينفع بزاف دالمناطق ولكن الغالب الله. الدار البيضاء ولا بدا فالمطار وافسكانير.
Très bien c est une très bonne idée merci bc
Bonjour à tous.
Nous aimerions avoir une destination vers Dakhla.
Ma femme et moi même nous aimerions se rendre à Dakhla pendant l’été 2024 inchaa Allah.
Merci de transmettre à la compagnie Ryanair
Très bien merci
يجب إدخال العيون و الداخلة لكي ينجح المشروع مأئة بالمائة
بدون هذه المدينتين يصعب نجاحه
ماذا عن أثمنة الرحلات, سعر التدكرة ؟
اين هي العيون و الداخلة
Et pourquoi ils n’ont pas donné des destinations comme laayoune et dhakhla ils veulent protéger royal air Maroc
هناك خطوط تربط المدينتين بمطار للدار البيضاء موجودتان منذ ثلثاتين سنة
Et Rabat?
C’est une très mauvaise nouvelle .
Le Maroc fait beaucoup pour le milieu comme supprimer les sacs en plastique mais là les avions sont très polluants.l
Les trains et bus de long distance sont bien et en forte évolution l pourquoi pas les utiliser comme moyen de voyage et comme ça vous participer aussi à résoudre le problème clematque
نتمنى مدينة العيون والداخلية