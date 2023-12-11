واشنطن عن سكان من غزة وهم عراة ..”تبعث على الانزعاج”

هبة بريس _ وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن واشنطن ترى الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم عراة باعتبارها “تبعث على الانزعاج بشكل بالغ”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الأحد، قال إن صور تعرية المعتقلين في غزة “لا يمكن أن تتكرر”، مبينا أنها التقطت في جباليا والشجاعية، وأن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا “مسلحين”.

وأضاف: “عمدنا إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين”، على حد تعبيره.

في المقابل، قال موقع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان معلقا على نفس اللقطات، إن إسرائيل اعتقلت “عشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليا من ملابسهم على إثر حصارهم منذ أيام داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp