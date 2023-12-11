دعما لغزة ..ناشطون ينظمون احتجاجا في مبنى لمجلس الشيوخ الأمريكي

2023-12-11 / 22:37
6
هبة بريس _ متابعة

نظم عشرات الناشطين، الذين يدعون الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، احتجاجا لفترة قصيرة داخل مبنى يضم مكاتب لمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، قبل أن تنهي الشرطة احتجاجهم وتحتجز العشرات منهم.

الاحتجاج نظمته جماعات منها الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين والصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المشاركون فيه الحكومة الأمريكية بتخصيص الأموال لأولويات محلية مثل الإسكان الميسر ورعاية الأطفال بدلا من زيادة إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية.

وألقت الشرطة القبض على أحد الناشطين بعد أن تسلق تمثالا من الفولاذ الأسود ارتفاعه 15.5 متر للفنان ألكسندر كالدر. وردد آخرون هتاف “أوقفوا إطلاق النار الآن” بينما كانوا يقفون متشابكي الأيدي وهم يرتدون قمصانا كتبوا عليها شعار “استثمر في الحياة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

واشنطن عن سكان من غزة وهم عراة ..”تبعث على…

2023-12-11 / 23:41

فرنسا ستوقف ‭‬تمويلها لأكبر مدرسة ثانوية إسلامية

2023-12-11 / 23:27
Photo of فرنسا..رفض قانون قدمه وزير الداخلية يخص تسوية “أوضاع المهاجرين”

فرنسا..رفض قانون قدمه وزير الداخلية يخص تسوية “أوضاع المهاجرين”

2023-12-11 / 21:50
Photo of فرنسا تجرد الصحافية “زينب الغزوي” من جائزة بسبب غزة

فرنسا تجرد الصحافية “زينب الغزوي” من جائزة بسبب غزة

2023-12-11 / 21:33
Photo of عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يتجاوز الـ18 ألفا

عدد شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة يتجاوز الـ18…

2023-12-11 / 20:46
Photo of “الإمارات” تحيل 90 شخصا إلى المحاكمة بتهم “الإرهاب”

“الإمارات” تحيل 90 شخصا إلى المحاكمة بتهم “الإرهاب”

2023-12-11 / 19:29
Photo of “الإمارات” تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع “بيرة” في أبوظبي

“الإمارات” تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع “بيرة” في…

2023-12-11 / 18:11
Photo of المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير

المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي…

2023-12-11 / 09:33
Photo of سقوط جرحى في تصادم قطارين بإيطاليا

سقوط جرحى في تصادم قطارين بإيطاليا

2023-12-10 / 22:36
Photo of تونس تعلن اعتراض 70 ألف مهاجر في البحر منذ مطلع 2023

تونس تعلن اعتراض 70 ألف مهاجر في البحر منذ…

2023-12-10 / 21:34

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق