“الإمارات” تحيل 90 شخصا إلى المحاكمة بتهم “الإرهاب”

هبة بريس _ الرباط

أحالت السلطات الإماراتية نحو 90 سجينا لمحاكمة جماعية بتهم الإرهاب خلال استضافتها لقمة الأمم المتحدة للمناخ كوب28، بينهم شخص رفع متظاهرون صورته في منطقة المؤتمر، حسبما أفادت أسوشيتد برس، الاثنين، نقلا عن منظمة حقوقية.

ولم ترد السلطات الإماراتية على الفور على الأسئلة بشأن تقرير مركز مناصرة معتقلي الإمارات، وهي منظمة يديرها الإماراتي حمد الشامسي، الذي يعيش في المنفى في إسطنبول، بعد إدراجه من قبل الإمارات على قائمة الإرهاب.

كما لم تنشر وكالة أنباء وام الرسمية تقريرا عن المحاكمة.

وجمع الشامسي المعلومات من أفراد عدة لديهم معرفة مباشرة بالمحاكمة.

وقال المركز، في بيان، إن الأشخاص الذين أحيلوا إلى المحاكمة يواجهون اتهامات بـ”إنشاء منظمة إرهابية ودعمها وتمويلها”. ويشعر المركز “بقلق بالغ من أن السلطات الإماراتية تعمل على تلفيق قضية جديدة من أجل إضافة أحكام سجن جديدة إلى المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم، وهو ما يؤكد استمرار نهج الإمارات في قمع المعارضة والمجتمع المدني”.

ومن بين المتهمين في القضية أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015. وقد أثار منصور غضب السلطات الإماراتية مرارا عبر دعوته إلى صحافة حرة وحريات ديمقراطية في الاتحاد.

واستهدفت السلطات الإماراتية الهاتف المحمول الخاص بمنصور ببرامج تجسس إسرائيلية عام 2016، ومن المرجح أن تكون الحكومة قد استخدمته قبل اعتقاله عام 2017 والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب نشاطه، وفق أسوشيتد برس”.

ونظمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، السبت، مظاهرة عرضت فيها وجه منصور، وذلك في المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في احتجاج راقبه المسؤولون الإماراتيون بعناية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp