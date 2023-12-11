بنموسى: “جمدنا النظام الأساسي عن قناعة.. وسنعمل على تعديل عدد من بنوده”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الحكومة جمدت قانون النظام الأساسي الجديد عن قناعة.

وقال بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “بعد النقاش واللقاءات والاجتماعات، الحكومة جمدت النظام الأساسي عن قناعة”.

ووعد الوزير، بمواصلة النقاش مع النقابات حول هذا النظام، للإبقاء على النقاط الإيجابية مع تعديل النقط التي شابتها انتقادات”

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