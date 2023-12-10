قطر تؤكد مواصلة الجهود لتجديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

هبة بريس

أكد رئيس الوزراء القطري، الأحد، أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة، على رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي “يضيق المجال” لتحقيق النتائج المرجوة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة إن “جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة. ولن نستسلم”، مضيفا أن “استمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا”، حسبما نقلته فرانس برس.

وصرح رئيس الوزراء القطري، أن الدوحة ستواصل الضغط على إسرائيل وحركة حماس، من أجل التوصل إلى هدنة رغم “تضاؤل” الفرص.

وأضاف، حسبما نقلته رويترز، أنه تم إطلاق سراح المحتجزين في غزة نتيجة المفاوضات وليس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي أعقاب انهيار اتفاق الهدنة السابق، استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه البري على مناطق واسعة بقطاع غزة، متوغلا في جنوب غزة، حيث شهدت الأيام الأخيرة بعضا من أعنف المعارك في الحرب.

وبموجب اتفاق هدنة استمر لأسبوع، أطلقت حماس سراح 105 رهينة مدنية، بينهم 81 إسرائيليا و23 مواطنا تايلانديا وفلبينيا واحدا. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيًا، جميعهم من النساء والقاصرين.

وفي وقت سابق، أطلق سراح أربعة رهائن وانتشلت جثتين. ويعتقد أن 138 رهينة ما زالوا في غزة، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أكد أن العديد منهم قتلوا، إما قبل أو بعد اختطافهم.

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