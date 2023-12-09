شفشاون : بنسعيد يعطي إنطلاقة بناء مركز سوسيوثقافي وترميم القصبة التاريخية
أعطى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الجمعة بمدينة شفشاون، انطلاقة أشغال بناء مركز سوسيوثقافي ومسرح ، وكذا ترميم القصبة الأثرية واستكمال أشغال بناء مركز الدراسات والأبحاث الاندلسية بساحة وطاء الحمام، لأجل تعزيز الجاذبية الثقافية والسياحية لشفشاون.
وهكذا، قام بنسعيد، مرفوقا بعامل إقليم شفشاون السيد محمد علمي ودان وممثلة مجلس الجهة والمديرية الجهوية للثقافة وفعاليات ثقافية وجمعوية ومنتخبين ، بإعطاء انطلاقة استكمال أشغال بناء مركز الدراسات والأبحاث الأندلسية بتكلفة مالية قدرها (3.946670,00درهم)، والذي يشيد على مساحة إجمالية تقدر ب 473 متر مربع، ويحتوي هذا المركز على طابق تحت أرضي يشتمل على قاعة الاجتماعات وطابق أرضي يتوفر عل قاعة متعددة الوظائف وطابق أول للمكتبة والطابق الثاني يخصص لثلاثة مكاتب.
وتم في السياق ذاته ، إعطاء انطلاقة مشروع ترميم القصبة الأثرية ، ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والشباب والتواصل لحماية الموروث الثقافي المادي واللامادي للمملكة المغربية.
كما يأتي مشروع المركز السوسيوثقافي ومسرح مدينة شفشاون للمساهمة في التنشيط الثقافي للمدينة ، من خلال وضع فضاءاته رهن إشارة العمل الثقافي بمختلف تجلياته الإبداعية والفكرية، وتقريب الانتاجات الثقافية والفنية المختلفة من ساكنة المدينة وزوارها وتشجيع الإبداع الفني والثقافي المحلي والجهوي والوطني ،وخلق فرص للتواصل بين المبدعين وجمهورهم، عبر التظاهرات الثقافية والأنشطة التي يمكن أن يبرمجها المركز .
ويشيد المركز السوسيوثقافي والمسرح على مساحة إجمالية تقدر ب 5545,00 متر مربع، بتكلفة مالية إجمالية قدرها (21 مليون و500 ألف درهم )، ويندرج إحداث المشروعين في إطار شراكة تجمع بين عمالة إقليم شفشاون ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة والجماعة الحضرية لشفشاون .
ويضم هذا المشروع بنايتين، الأولى للمسرح وتشتمل على قاعة للعرض بطاقة استيعابية تقدر بـ 450 متفرج، فضلا عن قاعة للموسيقى وفضاءات الكواليس وغرف للفنانين، في حين أن البناية الثانية تتعلق بالمركز الاجتماعي الثقافي وتشتمل على مكتبة وقاعات الإعلاميات والموسيقى وورشات للدعم المدرسي ومحاربة الأمية ، وهي فضاءات ملائمة من شأنها تحفيز الشباب على ممارسة أنشطته الفنية .
وأكد بنسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة ، أن الزيارة لمدينة شفشاون تأتي في إطار إنجاز مشاريع ثقافية ذات جودة عالية ونموذجية تلبي حاجيات المثقفين بشكل عام والشباب بشكل خاص ، وكذا تمكين مدينة شفشاون من بنيات ثقافية مهمة تواكب الطفرة السياحية والثقافة التي تعرفها المدينة .
وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مدينة شفشاون تعرف تطورات مهمة واستقطاب مشاريع مهيكلة في مختلف المجالات منها خاصة المتعلق بالمجال الثقافي ، كما تعرف تنزيل الكثير من البرامج التي تسير في صيرورة إيجابية، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر بما فيها الجماعات الترابية والسلطات المحلية .
وأعرب الوزير، من جهة أخرى، عن أهمية تنشيط فضاءات البنايات الثقافية المحدثة ، وذلك بالتنسيق مع الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني ، وليكون التنشيط دائما ببرامج ومشاريع ثقافية تتجاوب مع التطلعات الثقافية لعموم الجمهور ،وحتى يكون الإقبال عليها كثيرا ويشعر الجمهور الواسع كذلك بدور وأهمية هذه البنايات التي أحدثت لأجله وخصوصا لفئات الشباب.
كما شملت الزيارة الميدانية التفقدية للوزير بنسعيد ، مشروعي ورش ترميم مركز الاستقبال ودار الشباب بمدينة شفشاون.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
” قهوة الصباح مع مجلة فن و ألوان(5) ” (الصفحة الأولى: إمرأة حسناء تنظر إلى المرآة) ما هذه اللوحة التي بها المرأة ترتدي اللون الأحمر أو الفستان الأحمر مع الإبتسامة لحل المشكلات مثلاً المرأة و الشعر أو المرأة و السحر لتكتمل المتعة المعنى لكل الألغاز التي تعتري الإنسان في حياته .. كيف يرى الرجل المراة الجميلة؟ يحبون غموضها و تسحرهم ابتسامتها .. لا شك هي المرأة وخاصة إن كانت تتمتع بقدر لا بأس به من الجاذبية ، فالرجل له نظرة تختلف عن الطريقة التى تنظر بها حواء لآدم ، ويكفي نظرة واحدة من الرجل لأنثى جميلة ليجول داخله أشياء وأشياء تترجمها طبيعته. 2 ـ (الصفحة الثانية: التصوير الفوتوغرافي) هو أكثر دقة من أشكال وسائل الإعلام المرئية. موثوقية اللوحة الفنية، على سبيل المثال، تعتمد على مستوى مهارة الفنان، وعلاوة على ذلك أي فنان بإمكانه أن يضيف أو يحذف أو يجمّل ما يشاء في لوحته، لكن الكاميرا هي أداة تحقق نتائج قياسية، فهي تلتقط المشهد كما هو بغض النظر عن من يستخدمها. الناس لديهم ردود عاطفية على الصور. ما يراه الناس عادة يؤثر على الرأي الخاص بهم أكثر مما تؤثر فيهم الكلمات مقروءة أو مسموعة. ووفقاً لوزارة الإعلام جامعة ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا من أهم الأسباب الذي جعل إدارة أمن المزارع التي رأسها فرانكلين روزفلت استأجرت المصورين لالتقاط محنة أمريكا الريفية وتحويلها إلى صور، وهذه الصور التي نشرت في المجلات، جعلت الأمة الأمريكية تتحرك لدعم القضية. يُعَد المصوّر الصحفي، شأنه شأن الكاتب، مراسلاً، لكن ينبغي عليه في أحيان كثيرة اتخاذ قرارات فورية وحمل معدات التصوير الفوتوغرافي، أثناء تعرضه عادةً لعقبات كبيرة “مثل، المخاطر البدنية، أو الطقس السيئ، أو حشود الناس”. الأمثلة كثيرة حول تلك القضايا التي لطالما تم الحديث حولها في وسائل الإعلام المختلفة، وكان أكثرها تأثيراً تلك المقرونة بصورة ترسخ في الأذهان لسنوات كثيرة، لتختزل قضية شعوب في مستطيل واحد، هي صورة التقطتها عين إنسان لتضعها في صورة. 3 ـ (الصفحة الثالثة: مشاهد لا تنسى أحمد زكي .. مفيش حاجة تسعد الناس غير أنها تشوف صورتها حلوة) في مشهد من أجمل مشاهد فيلم “أضحك الصورة تطلع حلوة”، إخترنا لكم من “بوابة المواطن”، هذا المشهد الذي يتحدث عن طبيعة النفس البشرية، خاصة في تلك الجملة التي قالها العبقري الراحل أحمد زكي، للفنانة ليلى علوي “مفيش حاجة تسعد الناس غير إنها تشوف صورتها حلوة” حيث كان يقوم بدور مصور فوتوغرافي. المصوّراتى الشاطر هوّ اللى بيحب الزبون بتاعه، هوّ اللى بيعشق الوش اللى بيصوّره، على قد حبك للزبون على قد الصورة ما بتطلع حلوة، شغلتنا أصعب شغلانة فى الدنيا،عارفة ليه؟ لأن كل الخلق، كل البشر: الراجل والست، البنت والولد، الكبير والصغير، الفقير والغنى، الملك وخدام الملك،الكل عاوز صورته تطلع حلوة، الوحشة عايزة تبقى حلوة، والحلوة عايزة تبقى أحلى، ولو فيه زبون قطّع صورة ورماها فى وشك اوعى تزعل منه، صوّره تانى، اعملّه رتوش، لو مناخيره كبيرة نقصرهاله شوية! لو عينه ضيقة نوسعهاله شوية! صدقنى مفيش حاجة تسعد الناس غير أنها تشوف صورتها حلوة… فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة”، هو رائعة من روائع السيناريست وحيد حامد، ومن إخراج شريف عرفة، وبطولة باقة من ألمع نجوم الفن، بطولة أحمد زكي، ليلى علوي، سناء جميل. 4 ـ (الصفحة الرابعة: “أضواء عمان الدولية”) مدير المسابقة لـ”الوطن”: راودتني فكرة تأسيس مسابقة دولية تحمل اسم عمان ويشار لها بالبنان فكانت “أضواء عمان الدولية” .. ولجنة التحكيم تضم خبرات عالمية ..“121” جائزة مقسمة على “4” محاور .. الأسود والأبيض .. الملون المفتوح .. الطبيعة .. السفر .. يقول الفارسي: مثل هذه المسابقات لها دور كبير لوضع المصور العماني في احتكاك مع المصورين من مختلف دول العالم؛ مما يكسبهم العديد من الخبرات التي تزيد من رؤيتهم الفنية والكم الكبير من التغذية البصرية والأهم رفع اسم السلطنة عاليا في المحافل الدولية. كما كان لـ”الوطن” لقاء مع المصور التركي ريحا بيلير رئيس نادي سايلي للتصوير الضوئي، للوقوف على أسباب اختيار الجانب التركي للجمعية العمانية للتصوير الضوئي لإقامة معرض مشترك معها فقال: أراها فرصة رائعة للمشاركة في معرض هنا في عمان، ولدينا صداقات وعلاقات طيبة مع المصورين العمانيين، والسبب الآخر هو وجود مركز لمعارض الفياب في عمان، وهذا يتطلب منا التعاون بين مراكز الفياب في العالم. وعن الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار المصورين الأتراك للاشتراك في هذا المعرض قال ريحا بيلير: لدينا “150” عضوا في النادي وقدمنا الدعوة لجميع الأعضاء وتقدم للمشاركة اكثر من “100” من الاعضاء وقد قمنا باختيار الأعمال المشاركة بالمعرض.
وعن الهدف من إقامة معارض تركية فوتوغرافية مشتركة قال: يعتبر نادي سيلا للتصوير الضوئي من أهم وأنشط الأندية في تركيا ولديه أعضاء من مختلف دول العالم كالصين واندونيسيا وبلجيكا وفيتنام وصربيا وإيطاليا وغيرها من الدول، ونتمنى توطيد العلاقات الفوتوغرافية مع سلطنة عمان، من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات، وكلي يقين بأن هذه المناسبة ليست فقط مجرد فعالية، ولكنها ستفتح آفاقا جديدة للجمعية العمانية للتصوير في مجال التعاون الدولي، وهذه تعتبر من الخطوات الأولى للتعاون الفني القادم والعلاقات الأخوية العالمية وهذا حلمنا الفوتوغرافي.
وعن مشاريعهم الفوتوغرافية القادمة يقول ريحا بيلير: لدينا الكثير من الفعاليات، كان آخرها إقامة مسابقة محلية لطلبة المدارس في تركيا، ونطمح بأن يكون لدينا الآلاف من الأعضاء من كافة الجنسيات والأعراق، ونجمعهم تحت مظلة واحدة تحمل إسم الفن. 5 ـ (الصفحة الخامسة: فيلم معالي الوزير2002م بطولة أحمد زكي و هشام عبد الحميد) يتم إختيار رأفت رستم كي يكون وزيرًا عن طريق الخطأ لتشابه إسمه مع إسم شخص آخر، وينجح في البقاء في منصبه فترة طويلة، وخلالها تصيبه الكوابيس بأنه تم القبض عليه، وأن أسرته تسعى إلى التخلص منه، كما يحلم أنه فقد صوته، وأنه لن يكون قادرًا على صرف أمواله في البنوك السويسرية. يطلب رأفت من مدير مكتبه عطية أن يرافقه في إجازة في الساحل الشمالي ليتخلص من هذه الكوابيس. يسعى عطية إلى إيجاد مكان مناسب لإبعاد الكوابيس عن الوزير الفاسد، فيختار له مسجداً، ويقابل في طريقه زوجته السابقة التي وشى بها للمسئولين. يعرف رأفت أنه لكى يتخلص من الكوابيس فعليه الامتثال أمام الطبيب النفسي. ويحكي لعطية الكثير من أسراره كي يذهب ويرويها بدلاً عنه أمام الطبيب النفسي، ويكتشف أن عطية قد عرف أكثر من اللازم، وتزداد الكوابيس حين يرى وجه عطية في كل من يحوطه، ويتخلص من عطية في النهاية بقتلة .. فيلم معالي الوزير هو واحد من الأعمال الفنية الرائعة التي تم إنتاجها في الالفية الثانية، وهو فيلم حقق شهرة كبيرة في الفترة التي عرض فيها، وقد شارك فيه العديد من الفنانين اللامعين في الوسط الفني العربي، وقد ألف هذا الفيلم أحد أشهر الكتاب والأدباء العرب، وحيد حامد وهو من أشهر الأدباء على المستوى العربي الذين لمعوا في هذا المجال، و المخرج سمير سيف قد حقق فيلم معالي الوزير أرباح قياسية في الفترة التي عرض فيها للمرة الاولى، وقد منح العديد من التكريمات، واستمر عرضه في دور العرض لمدة كبيرة قبل أن يتم عرضه على شاشات التلفزة العربية. ويعد فيلم “معـ.ـالـ.ـي الوزيـر” هو أحد أهم الافلام في السينما المصرية والذي لا تمل من مشاهدته أبداً حتي الأن فجميع من شارك في هذا العمل قاموا بأداء رائع مبهر ولكن هل كان وراء هذا الفيلم قصة حقيقية وكان هناك وزيـر بالصدفة فعلاً ؟ ..
Mezyane hadchy li daro
Ban se3id khedam belado
Wellahila ahsen haja daro
Machaellah 3l8hom
Hakka khas yediro l ga3 lemdon