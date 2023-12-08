بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في حديث مع مجموعة من العسكريين خلال مراسم منحهم أوسمة البطولة في الكرملين اليوم، نيّته الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وصرح الرئيس بوتين بنتيه الترشح، خلال حديثه مع بطل جمهورية دونيتسك الشعبية أرتيوم جوغا أثناء مراسم تكريمه وفريق من العسكريين بمناسبة عيد “بطل روسيا” اليوم في الكرملين.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية قد أعلنت قبل قليل الـ15 والـ16 والـ17 من مارس المقبل أياما للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

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