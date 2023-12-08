وفاة شقيق الفنان المصري أحمد حلمي

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت أسرة الفنان المصري أحمد حلمي، اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكتبت: “أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة»”.

وعن أسباب الوفاة، كشف أحمد زكي زوج سالي حلمي، تفاصيل وفاة شقيقهما الأكبر خالد حلمي، حيث أكد أن الراحل كان يعاني من مرض القلب، وأجرى في وقت سابق جراحة قلب مفتوح، وخلال الساعات الأخيرة شعر ببعض التعب، ثم وافته المنية فجر اليوم بشكل مفاجئ.

وأضاف وفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية أن الراحل شعر بالتعب بشكل مفاجئ، والفنان أحمد حلمي كان في زيارته أمس الخميس للاطمئنان عليه في مدينة بنها، ولكنه لم ينقل للمستشفى لاستقرار الحالة ليفاجئ الجميع بوفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم.

يذكر أن الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي.

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