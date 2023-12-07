البيت الأبيض: لا فرصة حاليا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

2023-12-07 / 22:58
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هبة بريس _ وكالات

قال منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي مساء اليوم الخميس أن لا فرصة لهدنة قريبة في قطاع غزة.

واضاف في مؤتمر صحفي “لسنا قريبين من اتفاق آخر بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس… المحادثات متواصلة لكننا لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة”.

وتابع أن “الولايات المتحدة لا تزال تحاول جمع المزيد من المعلومات حول الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.

من جهة أخرى، قال كيربي “نركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر.. هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران.. وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا في اليمن.. القطع البحرية الأمريكية بالبحر الأحمر ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها”.

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