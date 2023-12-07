المغرب يوقع مذكرة تفاهم لإحداث تحالف دولي للطاقة المستدامة

2023-12-07 / 12:57
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هبة بريس ـ الرباط 

وقعت المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، على هامش مؤتمر كوب 28 بدبي مذكرة تفاهم لإحداث تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المتجددة.

وتهدف مذكرة التفاهم هاته بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة ووزارة الماء والطاقة الاثيوبية، إلى تأطير العلاقات بين الأطراف وتحديد ظروف وكيفيات التعاون بين الأطراف الموقعة لإنشاء تحالف من أجل الولوج إلى الطاقة المتجددة.

ويمثل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير الاثيوبي للماء والطاقة هابتامو ايتيفا جيليتا، والمدير العام المنتدب للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) طارق حمان، اعترافا بالتزام المملكة المغربية منذ سنين، وعلى أعلى مستوى بالتعاون جنوب- جنوب لاسيما مع الدول الإفريقية، بهدف الدعوة إلى تضامن فاعل يمكن من رفع تحديات التغير المناخي والتنمية المستدامة.

وبمقتضى مذكرة التفاهم هاته سيكون التحالف الجديد شاملا ومفتوحا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتمتع بحكامة وتسيير مرنين، كما سيضمن تمثيلا متوازنا لمختلف المناطق وفي مختلف السياقات.

واتفق الطرفان أيضا على أن يكون التحالف الجديد مستقلا، ومعترفا به من قبل منظومة الأمم المتحدة، وموجها نحو تبادل المعرفة والخبرات ونقل المعارف والكفاءات في مجال الطاقة المستدامة.

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