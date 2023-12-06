Emergency crews and law enforcement respond to a shooting at the University of Nevada, Las Vegas, campus in Las Vegas on December 6, 2023. "Multiple victims" were reported in a shooting at a US university on December 6, 2023, with police saying a short time later the suspect was dead. Students and members of the public had been told to avoid the area after reports of an active shooter on the campus of the University of Nevada Las Vegas. (Photo by Ronda Churchill / AFP)

قت_لى بإطلاق نار في لاس فيغاس

2023-12-06 / 23:49
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هبة بريس _ وكالات

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في واقعة إطلاق للنار في حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس الأميركية، الأربعاء، بحسب السلطات المحلية.

وقال مدير قسم الشرطة بلاس فيغاس، كيفن مكماهيل، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن حالات الإصابات لا يمكن تحديدها حاليا، وأن عدد الضحايا يمكن أن يتغير.

وأكدت السلطات وفاة المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار مشددا على أن حالة التأهب الأمني انتهت.

وقال مكماهيل: “نعلم أن هناك 3 ضحايا، لكن لا يزال حجم الإصابات مجهولا، الرقم قد يتغير،، سنعلمكم فور وصول المزيد من المستجدات”.

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