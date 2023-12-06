استشهاد 22 فردا من عائلة مراسل لقناة الجزيرة بغزة

هبة بريس _ وكالات

استشهد، الأربعاء، 22 فردا من عائلة الصحافي الفلسطيني مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ودانت شبكة قناة الجزيرة القصف الذي أدى لاستشهاد عدد من أفراد عائلة الشرافي، من بينهم والده ووالدته، داعية “إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحافيين والمدنيين الأبرياء في القطاع”.

وظهر الشرافي في بث مباشر على الجزيرة بعد الفاجعة التي ألمت به، مؤكدا “مصرون على استكمال التغطية لنكون بجانب الإنسان المعدم هنا في غزة”.

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