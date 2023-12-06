جمعية قدماء الطلبة المغاربة بالمدرسة الفيدرالية للبوليتكنيك بلوزان تجدد هياكلها

هبة بريس

عقدت جمعية قدماء الطلبة المغاربة بالمدرسة الفيدرالية للبوليتيكنيك بلوزان، جمعها العادي بالدارالبيضاء.

هذا الجمع تداول من خلاله الحاضرون جدول الاعمال السنوي للجمعية والذي هم ثلاث محاور أساسية اعتبرت خارطة طريق للاشتغال على المدى المتوسط، وتتمثل في السعي إلى المساهمة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك عبر تشجيع الشراكات والقيام بالدراسات والبحوث التي من شأنها دعم الروابط وتبادل الأفكار والمعرفة بين أفراد الجمعية من جهة وبين الجمعية ومحيطها من جهة أخرى.

كما يصبو اعضاء الجمعية الى بناء شراكات وتحالفات مع مؤسسات رسمية من القطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني على المستوى الوطني والعالمي وذلك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف تشجيع الابتكار والإبداع العلمي والاقتصادي والاجتماعي مع الحرص على الاقتصاد المذر للدخل لاسيما لفائدة الشباب الأعضاء وعبرهم للشباب المغاربة كافة.

وعل إثر هذا اللقاء، تم انتخاب المكتب الجديد للجمعية المتكون من نور الدين ثابت رئيسا للجمعية، حمزة مسكيني نائبا للرئيس، ياسمين بنيس كاتبة عامة، حاتم بناني امين للمال، وأحمد الزواوي مقررا، بالإضافة للاعضاء الشرفيون وهم : خالد لحلو، مريم المرنيسي، وعبد الاله الزرتيتي.

وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة الفيدرالية للبوليتكنيك بلوزان التي احتفلت بعيدها 150 في بداية هذا القرن، تحتل مكانة مرموقة عالميا في عدد من تخصصاتها حسب تصنيفات المدارس والجامعات العالمية.

وحيث ان الطلبة المغاربة الحاصلين على درجات الامتياز يرتادون عليها منذ اكثر من 60 سنة، فالمغاربة الآن يشكلون الجنسية الثالثة المتواجدة بالمدرسة بعد سويسرا وفرنسا حيث تخرج منها مجموعة من الكوادر المغربية التي تشرف اليوم على تدبير الشأن العام والخاص بحنكة وتبصر.

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