إيطاليا..لقاء تواصلي يجمع القنصل العام ببولونيا وفعاليات المجتمع المدني

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

في إطار المقاربات الديبلوماسية الجديدة التي وضعت بلادنا أسسها من أجل إعطاء دفعة قوية لدور القنصليات المغربية المنتشرة عبر ربوع العالم، ووعيا منها بأهمية فتح قنوات التواصل مع كل مكونات الجالية المغربية و كذا كافة فعاليات المجتمع المدني، كانت القنصلية المغربية ببولونيا على موعد مع لقاء تواصلي مع أفراد الجالية المغربية و ممثلي المجتمع المدني بجهة إيميليا رومانيا وطوسكانا وليماركي بمناسبة تعيين القنصل الجديد.

ترأست القنصل العام الذكتورة “خديجة ندور” هذا اللقاء التواصلي الذي حضره عدد من أفراد الجالية المقيمة ببولونيا ورؤساء الجمعيات.

وبعد ترحيب القنصل العام لكل الحضور ورؤساء الجمعيات شاكرة إياهم على تلبية دعوة القنصلية لهذا اللقاء ولمناقشة كافة هموم وانشغالات الجالية المغربية على كافة مكونات المجتمع المدني المغربي بالمهجر.

و في كلمة لها بالمناسبة، نوهت المسؤولة الدبلوماسية بالاندماج السلس في المجتمع الإيطالي الذي حققه أعضاء الجالية المغربية، كما أشادت بالمستوى العالي و بتعدد الكفاءات التي نجحت في فرض وجودها وتسجيل حضورها القوي في مختلف المجالات و أيضا في إبراز وطنيتها وتشبثها بالمقدسات الوطنية والترابية. و انتهزت هذه المناسبة ايضا لتثمين نجاح المراة كذالك التي استطاعت تكريس طاقتها وكفاءتها لإبراز الوجه المشرف للمرأة المغربية في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والثقافية الاقتصادية والاجتماعية و الفنية أيضا.

ومن جهتهم، أكد ممثلو النسيج الجمعوي مجددين تشبثهم الدائم بصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالعرش العلوي وبمغربية الصحراء، مشددين على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام للانشغالات الاجتماعية للمغاربة المقيمين بهذه المنطقة. وأشاد الحاضرون بهذا اللقاء التواصلي وانتضار تنظيم أنشطة أخرى تعكس انفتاح قنصلية المملكة المغربية ببولونيا على محيطها من أفراد الجالية ومختلف الكفاءات المغربية.

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