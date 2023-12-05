تهنئة..” غيث” يضيئ منزل الزميل ياسين عثماني

2023-12-05 / 23:09
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هبة بريس _ الرباط

ازدان فراش الزميل ياسين عثماني، وزوجته المصون بمولود جديد، اختارا له من الأسماء “غيث”.

وبهذه المناسبة السعيدة، يتقدم المدير العام لجريدة هبة بريس للزميل ياسين عثماني، وحرمه المصون، نيابة عن طاقم الموقع بأصدق التبريكات وأجمل المتمنّيات وأن يبارك الله لهما في المولود الجديد ويجعله قرة أعينهما.

كل الدعوات للكتكوت الصغير بموفور الصحة والعافية، ويتربى في عز أسرته و احضانها بما يحبه الله و يرضاه.

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