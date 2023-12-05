بايتاس: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية”

2023-12-05 / 13:35
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هبة بريس - لبنى أبروك

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الفرضيات التي تضمنها قانون المالية، تؤكد أن مخطط المغرب الاخضر وضع هدف الحبوب بين 70 و80 مليون قنطار، وذلك بهدف العمل على تكثيف البذور المختارة لرفع الانتاج والعمل على دعم المكننة لضمان المردودية كذا الارشاد الفلاحي.

وقال بايتاس في مداخلته بجلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوفهعلى شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، بمجلس النواب يومه الثلاثاء: “مكايناش شي بلاد فالعالم عندها الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية، لكن كتوازن مابين المنتجات اللي عندها فيها قدرة كبيرة في الانتاج، والمنتجات التي يمكن التحكم نسبيا في مستوى استيرادها.”

وأضاف الوزير، أن مخطط المغرب الاخضر من أهدافه خلق فرص شغل في العالم القروي، وسلسلة الحبوب ليست من ضمن من السلاسل المشغلة عكس سلاسل انتاج اللحوم الحمراء والأشجار المثمرة .

كما أن مخطط الأخضر، يضيف المسؤول الحكومي، أخذ متغيرا أصبح بنيويا وهو معظلة الجفاف، مسترسلا بالقول ” واش كاينة شي بلاد كدير الفلاحة بلا ماء?، نحن نعاني الجفاف لثلاث سنوات متتالية، ورغم ذلك تبقى الفلاحة فهذه المقاومة، صحيح هناك تضخم لكن ليس فالمغرب فقط بل في مجموعة من الدول وبسبب عدد من التداعيات.” يؤكد بايتاس

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