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بايتاس: “مخطط المغرب الأخضر تعرض للكثير من الافتراء والمزايدات”

2023-12-05 / 13:08
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هبة بريس - الرباط

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مخطط المغرب الاخضر استراتيجية تعرضت للكثير من الافتراء.

وقال بايتاس في مداخلته بجلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، بمجلس النواب، يومه الثلاثاء: “مخطط المغرب الأخضر استراتيجية كانت موضوع مزايدات سياسية طيلة السنوات الماضية، وهي الوحيدة التي كانت موضوع المزايدات بالزايد”.

أتفهم ذلك، يضيف الوزير، لاعتبارات تتعلق بالانتخابات، لكن اليوم لا مبرر لذلك، مسترسلا بالقول “الكلام اللي كان كيتقال على المخطك من 2010 حتى ل2019، كله ايجابي، لكن ملي اقتربت الانتخابات كل شيء تغير”، مشددا على أن المخطط أبان عن نجاعته في فترة الأمطار وكذا في فترة الجفاف.

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