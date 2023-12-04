أزمة النظام الأساسي.. دعوة للحكومة الى “تحكيم العقل”

هبة بريس _ الرباط

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة إلى تحكيم العقل والحكمة، في موضوع الاحتجاجات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية.

وناشد بووانو، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة ليوم الاثنين 04 دجنبر 2023، الحكومة بالحوار مع الهيآت النقابية والتنسيقيات، التي كشفت عيوب النظام الأساسي، وبينت سلبياته.

وقال بووانو، إن غاية تأمين الزمن المدرسي للتلاميذ، تستحق أن تجلس الحكومة مع المعنيين باحتجاجات الأساتذة والحوار معهم، سواء بطريقة مباشرة بحضور النقابات، أو بطريقة غير مباشرة.

وتساءل الأخير عن سبب إقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقطاع التعليم، وهي نقابة لها مكانتها التمثيلية، ويتم استدعاء نقاباتها القطاعية من طرف أغلب القطاعات الحكومية.

واعتبر بووانو أن نجاح الإضرابات التي تدعو لها التنسيقيات بقطاع التعليم، يطرح السؤال حول مصداقية نتائج انتخابات اللجان الثنائية، مشددا أن منع مسيرات رجال التعليم ووقفاتهم لن يكون حلا.

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