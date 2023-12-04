العثور على 5 جثث وجزء من طائرة أمريكية تحطمت باليابان

هبة بريس _ وكالات

تم العثور ،اليوم الاثنين، على جزء رئيسي من طائرة (أوسبري) الأمريكية العسكرية ،التي تحطمت الأسبوع الماضي في المياه جنوب غرب اليابان، حيث تم رصد خمس جثث تحت المياه أثناء عمليات البحث.

وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء، أن عملية البحث والإنقاذ المستمرة على مدار الساعة، مستمرة عقب تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية الأربعاء الماضي بالقرب من جزيرة ياكوشيما في مقاطعة كاجوشيما، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الطائرة وفقدان سبعة آخرين.

وعثر أحد أفراد خفر السواحل المحليون وصيادون على بعض أجزاء حطام الطائرة، التي سقطت خلال مهمة تدريب بالقرب من الجزيرة، وقاموا بتسليمها إلى الجيش الأمريكي.

ويأتي هذا الحادث بعد تحطم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري شمال أستراليا في غشت الماضي ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصا كانوا على متن الطائرة

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