سفر المغاربة إلى الخارج .. في إتجاه بلوغ رقم إنفاق قياسي

2023-12-04 / 18:16
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هبة بريس _ القسم الإقتصادي

أفاد مكتب الصرف أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تجاوزت في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 20 مليار دولار،

وتحدث التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن نفقات سفر المغاربة بلغت 20,37 مليار درهم في متم أكتوبر الماضي، مقابل 15,77 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 29,1 في المائة.

ويتجلى من وتيرة أداء نفقات السفر أنها تتجه نحو تجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، حيث كانت وصلت في متم عام 2019 إلى 20,9 مليار درهم.

وكان نمو تلك النفقات تباطأ منذ الجائحة. فقد بلغت في العشرة أشهر الأولى من 2019 حوالي 17,72 مليار درهم، قبل أن تنخفض في الفترة نفسها إلى 8,82 مليار درهم في 2020 و8,81 مليار درهم في 2021، لترتفع إلى 15,77 مليار درهم في 2022.

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