توقيع اتفاقية تعاون بين “البريد بنك ” و”بريد كاش” و”صندوق الإيداع والتدبير للاستثمار”

2023-12-04 / 17:20
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هبة بريس

وقع كل من البريد بنك وبريد كاش وصندوق ايداع والتدبير لستثمار، فرع الاستثمار لمجموعة صندوق ايداع والتدبير، اتفاقية تعاون تهدف إلى تشجيع إنشاء وتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المغرب. وتندرج هذه الشراكة في إطار برنامج “Founders212” التابع لصندوق ايداع والتدبير للاستثمار والمخصص للاستثمار ومواكبة الشركات الناشئة ذات طموحات دولية.

ويهدف برنامج “Founders212 “الذي أطلق من طرف صندوق ايداع والتدبير لستثمار إلى تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المغرب من خلال إنشاء نظام دعم لفائدة حاملي مشاريع التكنولوجيا المالية في المغرب من مرحلة التفكير والتطوير إلى مرحلة التسويق.

من جانبه، يرغب البريد بنك وفرعه بريد كاش، الرائدان في مجال الإدماج المالي، في تنفيذ حلول بنكية مبتكرة وشاملة وذات قيمة مضافة لجميع المغاربة، مع تشجيع المقاولة في مجال التكنولوجيات الجديدة.

تعتبر هذه الشراكة رغبة مشتركة لصندوق ايداع والتدبير للاستثمار ومجموعة البريد بنك في تعزيز التنمية والابتكار في مجال التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بالتمويل من خلال تزويد شركات التكنولوجيا المالية المغربية الناشئة بإطار تيسيري، لاسيما من خلال توفير بنية تحتية تكنولوجية مناسبة لتحقيق مشاريعهم.

وبالتالي، فإن هذه الشراكة، التي تتماشى تماما مع الرؤية الاستراتيجية للموقعين عليها، تهدف إلى دعم الديناميات التي يعيشها مجال التكنولوجيا المالية في المغرب بشكل فعال.

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