العملة الصعبة .. 353,4 مليار درهم رصيد المغرب

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,24 في المائة، وبنسبة 0,9 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 23 إلى 29 نونبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 24 نونبر 2023 ما مقداره 353,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بـ 3,5 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 114,1 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 44,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 41,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين ـ البنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 29 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 30 نونبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 48,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,8 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 9,9 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2,3 في المائة والبناء ومواد البناء بنسبة 1,9 في المائة، وشركات التوظيف العقاري بنسبة 1,2 في المائة في مقابل ارتفاع مؤشرات قطاعي “شركات المحفظة والشركات القابضة” وشركات التأمين ب 5,1 و1,6 في المائة على التوالي.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 619,6 مليون درهم، مقابل 2,5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، وتم تحقيقها بشكل شبه حصري في سوق الأسهم المركزي.

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