A Royal Moroccan Air Force CH-47 Chinook military helicopter takes off during the second annual "African Lion" military exercise in the Tan-Tan region in southwestern Morocco on June 30, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

الجيش المغربي يرد على مروجي الاشاعات وينفي انشقاق ضباط من صفوفه

2023-12-02 / 18:23
1
هبة بريس - الرباط

كذبت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الملكية المغربية، الأخبار الكاذبة التي تتداولها بعض المنابر الاعلامية المحسوبة على جهات معادية للمغرب حول انشقاق مجموعة من الضباط بالقوات المسلحة الملكية .

وقال المصدر ذاته ، في تدوينة على الصفحة الرسمية للجيش المغربي ، بموقع فايسبوك إن ” بعض المنابر الاعلامية المحسوبة على جهات معادية للمغرب تداولا خبرا كاذبا حول انشقاق مجموعة من الضباط بالجيش المغربي. ويظهر الترويج لهاته المعلومة الزائفة مدى يأس وتخبط أعداء المغرب بعد عجزهم على النيل منه بشتى الوسائل.”.

وأردف المصدر ذاته أنه ” يبدو ان الجهات التي تقف وراء نشر هذا الخبر، الزائف والخال من الصحة، تستهدف المس بمعنويات الجنود المغاربة. لكن القوات المسلحة الملكية ستظل عصية على كل المحاولات الخسيسة التي لن تصمد امام تماسك أفراد الجيش وإخلاصهم لقائدهم الأعلى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “أزمة التعليم “..شبيبات الأغلبية الحكومية تدعو إلى صون حقوق التلاميذ

“أزمة التعليم “..شبيبات الأغلبية الحكومية تدعو إلى صون حقوق…

2023-12-02 / 19:27
Photo of الحسيمة..إجراء عمليتين ناجحتين لطفلين مصابين بالهيموفيليا

الحسيمة..إجراء عمليتين ناجحتين لطفلين مصابين بالهيموفيليا

2023-12-02 / 18:46
Photo of مصدر طبي: وفاة “الطبيب العسكري” ناجمة عن نزيف معوي

مصدر طبي: وفاة “الطبيب العسكري” ناجمة عن نزيف معوي

2023-12-02 / 18:16
Photo of أمن طنجة يكشف تفاصيل وفاة “الطبيب العسكري” ويعلن تسليم جثته لعائلته

أمن طنجة يكشف تفاصيل وفاة “الطبيب العسكري” ويعلن تسليم…

2023-12-02 / 17:27
Photo of المديرية الجهوية للجمارك بطنجة تضرب من جديد ضد مافيا التهريب المنظم

المديرية الجهوية للجمارك بطنجة تضرب من جديد ضد مافيا…

2023-12-02 / 17:20
Photo of بوركينا فاسو والنيجر تعلنان انسحابهما من مجموعة الخمس

بوركينا فاسو والنيجر تعلنان انسحابهما من مجموعة الخمس

2023-12-02 / 16:55
Photo of فرق مسرحية بالمغرب تنتظر أزيد من سنة للإفراج على مستحقاتها

فرق مسرحية بالمغرب تنتظر أزيد من سنة للإفراج على…

2023-12-02 / 16:35
Photo of بمناسبة العطلة المدرسية.. “نارسا” تدعو السائقين الى اتخاذ الحيطة والحذر

بمناسبة العطلة المدرسية.. “نارسا” تدعو السائقين الى اتخاذ الحيطة…

2023-12-02 / 15:30
Photo of بنكيران: “كنطلب من سي عزيز يسحب القانون الأساسي والأساتذة يرجعو للأقسام”

بنكيران: “كنطلب من سي عزيز يسحب القانون الأساسي والأساتذة…

2023-12-02 / 13:14
Photo of شبيبات الأغلبية تناشد الأساتذة لتغليب منطق الحكمة والرزانة

شبيبات الأغلبية تناشد الأساتذة لتغليب منطق الحكمة والرزانة

2023-12-02 / 13:12

تعليق واحد

  1. عاش المغرب في صحرائه وعاشت الصحراء في مغربها….إزأر يا جيش فصوتك ينخص راحة الأعداء

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق