الجيش المغربي يرد على مروجي الاشاعات وينفي انشقاق ضباط من صفوفه

هبة بريس - الرباط

كذبت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة الملكية المغربية، الأخبار الكاذبة التي تتداولها بعض المنابر الاعلامية المحسوبة على جهات معادية للمغرب حول انشقاق مجموعة من الضباط بالقوات المسلحة الملكية .

وقال المصدر ذاته ، في تدوينة على الصفحة الرسمية للجيش المغربي ، بموقع فايسبوك إن ” بعض المنابر الاعلامية المحسوبة على جهات معادية للمغرب تداولا خبرا كاذبا حول انشقاق مجموعة من الضباط بالجيش المغربي. ويظهر الترويج لهاته المعلومة الزائفة مدى يأس وتخبط أعداء المغرب بعد عجزهم على النيل منه بشتى الوسائل.”.

وأردف المصدر ذاته أنه ” يبدو ان الجهات التي تقف وراء نشر هذا الخبر، الزائف والخال من الصحة، تستهدف المس بمعنويات الجنود المغاربة. لكن القوات المسلحة الملكية ستظل عصية على كل المحاولات الخسيسة التي لن تصمد امام تماسك أفراد الجيش وإخلاصهم لقائدهم الأعلى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس”

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