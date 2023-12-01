بسبب “فلسطيني”.. شركة طيران تجبر مسافرا على خلع قميصه أو مغادرة الطائرة

2023-12-01 / 22:26
0
هبة بريس _ وكالات

أجبرت شركة طيران أحد الركاب على إخفاء قميصه أو قلبه من الداخل إلى الخارج، بسبب كلمة “فلسطيني”، مهددة إياه بطرده من الطائرة.

ووقعت الحادثة على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 2829، من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى فينيكس.

واعتبرت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، الحادثة تجاهلا للحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن هوياتهم الثقافية والوطنية، فيما دعت شركة الطيران إلى إصدار اعتذار رسمي للراكب المتضرر.

وصباح اليوم الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة التي استمرت لـ7 أيام بين “حماس” وإسرائيل، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بكاء نائب في البرلمان الأوروبي خلال حديثه عن جرائم اسرائيل

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي خلال حديثه عن جرائم…

2023-12-01 / 21:44
Photo of استشهاد 178 فلسطينيا في غزة منذ انتهاء الهدنة الجمعة

استشهاد 178 فلسطينيا في غزة منذ انتهاء الهدنة الجمعة

2023-12-01 / 20:24
Photo of أول تعليق لسانشيز غداة استدعاء إسرائيل سفيرتها في إسبانيا

أول تعليق لسانشيز غداة استدعاء إسرائيل سفيرتها في إسبانيا

2023-12-01 / 18:49
Photo of 63 ألف توقيع جُمعت بأقل من شهر واحد، للمطالبة بحظر استخدام الهواتف للقاصرين

63 ألف توقيع جُمعت بأقل من شهر واحد، للمطالبة…

2023-12-01 / 16:44
Photo of حماس: إسرائيل رفضت كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين

حماس: إسرائيل رفضت كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين

2023-12-01 / 16:15
Photo of للجمعة الثامنة.. القوات الإسرائيلية تعتدي على المصلين بالمسجد الأقصى

للجمعة الثامنة.. القوات الإسرائيلية تعتدي على المصلين بالمسجد الأقصى

2023-12-01 / 14:11
Photo of الأمم المتحدة تندد بـ”استئناف قت.ل الأطفال” في غزة

الأمم المتحدة تندد بـ”استئناف قت.ل الأطفال” في غزة

2023-12-01 / 12:54
Photo of حما.س: ما لم تحققه إسرائيل قبل الهدنة لن تحققه بعدها

حما.س: ما لم تحققه إسرائيل قبل الهدنة لن تحققه…

2023-12-01 / 10:00
Photo of بعد انتهاء الهدنة.. الجيش الإسرائيلي يستأنف العدوان ويقصف غزة

بعد انتهاء الهدنة.. الجيش الإسرائيلي يستأنف العدوان ويقصف غزة

2023-12-01 / 09:40
Photo of أطباء بلا حدود : الحرب تستهدف القطاع كاملا وليست ضد “حماس”

أطباء بلا حدود : الحرب تستهدف القطاع كاملا وليست…

2023-11-30 / 20:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق