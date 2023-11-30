الشركة المغربية “Nsayblik” تطلق منصتها الدولية الجديدة

2023-11-30 / 22:16
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هبة بريس _ القسم الاقتصادي

أطلقت الشركة المغربية (نصايبليك “Nsayblik”) منصتها الدولية الجديدة، وهي ابتكار رئيسي في عالم العمل الحر و الفريالنس )Freelance).

وقالت الشركة في بلاغ لها انه ” تم تصميم هذه المنصة خصيصا لربط أصحاب العمل الحر ذوي الخبرات العالية بزبائن عالميين، مع تعزيز الوصول المتسع والديمقراطي إلى المهارات المتنوعة. تتميز نصايبليك أي ًضا بمرونتها في الدفع، حيث تقبل مجموعة متنوعة من الخيارات بما في ذلك البطاقات البنكية المحلية والدولية”

مروان بن خشان تفاح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ نصايبليك قال في شرح لفلسفة الشركة ” أن العمل بها يتم
على أساس أن مشاركة المعرفة هي تضاعف للمعرفة. مهمتنا هي تسهيل مساحة حيث يمكن لألشخاص مشاركة
خبراتهم، وحيث يمكن للعمال الاستفادة من الوصول إلى أصحاب العمل الحر المؤهلين بطريقة سهلة و مضمونة “. من
خلال التحقق الدقيق من أصحاب العمل الحر لدينا، نحرص على أن يكون كل فريالنسر خبي ًرا مؤكًدا في مجاله.”

واضاف ذات المسؤول أن منصة نصايبليك تعتبر أكثر من مجرد سوق إلكترونية بل هي نظام يعزز التعلم المستمر وتطوير مهارات كل فريالنسر.

وقال مسترسلا “نحن ملتزمون بكسر حواجز الوصول إلى المحترفين المؤهلين. سواء كانت هذه الحواجز عبارة عن حواجز لغوية أوتقسيم جغرافي، هدفنا هو سد هذه الفجوات. يلعب فريق دعم العمالء المتعدد اللغات ً دورا حيوًيا في هذا الصدد”

ويرى ذات المسؤول أن مستقبل الشركة واعد، مع خطط التوسع العالمي واالنفتاح على التقدم التكنولوجي: “تشمل خطتنا توسيع نطاقنا في منطقةالشرق األوسط وشمال أفريقيا)MENA )وفي نهاية المطاف على المستوى العالمي من خالل جعل خدماتنا أكثر إتاحة”.

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