وجدة .. انتخاب محمد البرنيشي رئيسا لمجموعة “الشرق للتوزيع”

2023-11-30 / 16:50
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هبة بريس : وجدة

جرت صباح اليوم الخميس 30 نونبر الجاري، بمقر ولاية جهة الشرق بمدينة وجدة، أشغال انتخاب رئيس مجلس مجموعة “الشرق للتوزيع” الخاصة بقطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل.

وتقدم للترشيحات 09 مرشحون، منهم محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة من إقليم جرسيف، ومحمد قايدي عن حزب التجمع الوطني للاحرار من عمالة وجدة انجاد، وسعيد الرحموني عن حزب التجمع الوطني للاحرار من إقليم الناظور، ونور الدين النوايتي عن حزب الأصالة والمعاصرة من اقليم بوعرفة فكيك، وعزيز لطرش عن حزب الحركة الشعبية من عمالة بركان وانحصرت المنافسة في الدور الأخير بين كل من محمد البرنيشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد قايدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبفضل مجهودات عبد النبي بعوي المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة الشرق، آلت لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة محمد البرنيشي ب85 صوتا، مقابل 37 صوتا منافسه لمحمد قايدي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.

وخلال انتخابه رئيساً، قدم محمد البرنيشي لائحة المكتب التي تضمنت النواب وكاتب المجلس ونائبه على الشكل التالي :
الرئيس : محمد البرنيشي
النائب الأول : الطاوس عبدالسلام
النائب الثاني : حمزاوي جمال
النائب الثالث : حدوش لخضر
النائب الرابع : حمزاوي عبد السلام
الكاتب : خليد بن الطالب
نائبه : اوعمر ادريس

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