علاكوش: نسعى للحل لإنهاء الأزمة ولن نلتفت لعوامل التشويش

قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن نقابته دأبت على استقبال مختلف مكونات الأسرة التعليمية المطالبة بالإنصاف ورد الاعتبار بغض النظر عن أي توقيت أو اصطفاف ، وذلك جزء أصيل من مهامها ومسؤولياتها على حد وصفه.

وأضاف علاكوش أن استقبالها اليوم وفي هذه الفترة هو أولا جزء من سيرورة مستمرة لم تبدأ اليوم ولن تنتهي اليوم، والأمر الثاني أن مختلف هذه اللقاءات تأتي بطلب من ممثلي هذه الفئات ( اليوم تنسيقية ضحايا النظامين وممثلي عن تنسيقية المقصيين من خارج السلم و الزنزانة 10 ) وهو ما نجد فيه إيمانا لديها بدور الجامعة الحرة للتعليم في الترافع عن مطالبهم العادلة والمشروعة كما نجده مبعث اعتزاز لدينا لهذه الثقة الغالية.

واعتبر علاكوش في قصاصة فايسبوكية على حسابه الشخصي، أن الاحتجاجات طبيعية بالنظر لأسبابها ودوافعها وما يغالط به البعض خدمة لنزاعات ضيقة مجرد تغليط كذبه من يهمه الأمر ، وقد كان من بين آثار التعسفية للهبة التعليمية العفوية توقيف أستاذة بمديرية سلا تنتمي للجامعة الحرة للتعليم جرى استقبالها أيضا بالأمس بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم ، إذ لم يكن يوما مناضلونا في منأى ومعزل عما يتعرض له غيرهم.

وأشار علاكوش إلى أنه يسعى للحل لإنهاء الأزمة الحالية بالقطاع عبر الاستجابة الفورية لكل المطالب المرفوعة من قبل التنسيقيات و النقابات لأن استدامة الأزمة والتي لا تخدم أحدا، وذلك عبر تحقيق النتائج التي تلبي ما تعبر عنه مختلف الفئات التعليمية على لسان ممثليها في زياراتهم لمقر الجامعة الحرة للتعليم الذي سيبقى بابه مفتوحا في وجه كل من آمن بعملها ووضع ثقته في آلياتها الترافعية ولن نلتفت لعوامل التشويش أيا كان مصدرها لاننا عبرنا عن نيتنا الاشتغال مع الجميع .

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