تحرير الملك العمومي يطال بعض المدن.. فماذا عن طنجة؟

2023-11-30 / 16:06
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

يقود رجال عبد الوفي لفتيت بالعديد من المدن المغربية، حملات مكثفة ومنسقة في مواجهة مباشرة مع محتلي الملك العمومي، هذه الظاهرة التي باتت تشكل عقبة في طريق التنمية، وأضحت تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، انطلقت الجرافات بعدد من المدن تحت إشراف رجال السلطة المحلية، شملت حواضر كبرى كالدار البيضاء وبني ملال وغيرها، مخلفة ارتياحا كبيرا بين صفوف المواطنين،كما نالت نصيبا كبيرا من التعاليق الايجابية في مواقع التواصل الاجتماعي .

هنا بمدينة طنجة، يتساءل كثيرون عن الأسباب الرئيسية وراء عدم انطلاق مثل هاته الحملات، علما أن المدينة تضم عدد من المقاطعات الحضرية بموارد بشرية ولوجستيكية كافية لاطلاق مبادرة على غرار ما يجري بمدن مغربية أخرى، حيث أصبحت بعض الأحياء والمناطق معقلا لأصحاب العربات المجرورة الذين صاروا يشكلون عرقلة واضحة لحركة السير والجولان ويتسببون في الفوضى، دون الحديث عن النفايات التي يخلفونها وراءهم، الى جانب تغول أصحاب بعض المقاهي والمتاجر والمطاعم بالشوارع العامة الرئيسية للمدينة.

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