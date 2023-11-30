الحكومة تحدد عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

2023-11-30 / 15:55
0
هبة بريس

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وأوضح السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له.

وأضاف أن مشروع المرسوم المذكور يندرج أيضا في إطار تطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به.

ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تناسل الأخبار الزائفة يخرج الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتوضيح

تناسل الأخبار الزائفة يخرج الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتوضيح

2023-11-30 / 16:58
Photo of علاكوش: نسعى للحل لإنهاء الأزمة ولن نلتفت لعوامل التشويش

علاكوش: نسعى للحل لإنهاء الأزمة ولن نلتفت لعوامل التشويش

2023-11-30 / 16:36
Photo of بايتاس يبسط شروط وكيفيات الاستفادة من “الدعم المباشر”

بايتاس يبسط شروط وكيفيات الاستفادة من “الدعم المباشر”

2023-11-30 / 16:22
Photo of الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

2023-11-30 / 16:07
Photo of تحرير الملك العمومي يطال بعض المدن.. فماذا عن طنجة؟

تحرير الملك العمومي يطال بعض المدن.. فماذا عن طنجة؟

2023-11-30 / 16:06
Photo of بنسعيد: “الصحفي جوهر الدعم.. ومبادرات أخرى قادمة في الطريق”

بنسعيد: “الصحفي جوهر الدعم.. ومبادرات أخرى قادمة في الطريق”

2023-11-30 / 15:22
Photo of بنسعيد: “الاتفاقية الجماعية لازم تحترم.. وهمنا ضمان استقرار الصحفي”

بنسعيد: “الاتفاقية الجماعية لازم تحترم.. وهمنا ضمان استقرار الصحفي”

2023-11-30 / 14:57
Photo of معاناة مستمرة لساكنة قرية محادية لميناء طنجة المتوسط مع ندرة الماء الشروب

معاناة مستمرة لساكنة قرية محادية لميناء طنجة المتوسط مع…

2023-11-30 / 14:23
Photo of “البـام” يدعو إلى تكثيف الحوار البناء بين الحكومة والأساتذة

“البـام” يدعو إلى تكثيف الحوار البناء بين الحكومة والأساتذة

2023-11-30 / 14:08
Photo of تزامنا مع النشرة الإنذارية والعطلة المدرسية.. “الأطوروت” تحذر السائقين

تزامنا مع النشرة الإنذارية والعطلة المدرسية.. “الأطوروت” تحذر السائقين

2023-11-30 / 13:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق