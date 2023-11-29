“التقدم والاشتراكية” يصف مبلغ تسوية “ملف المحروقات” بـ”الهزيل”

2023-11-29 / 11:55
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هبة بريس - الرباط

وقف المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، عند القرار الصادر عن مجلس المنافسة، بخصوص سوق المحروقات، بعد مخاضٍ طويل وتقلباتٍ متتالية.

وفي هذا الصدد، اعتبر المكتبُ السياسي هذا القرار، في حد ذاته، رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية، إدانةً واضحةً وإقراراً صريحاً بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات.

وأضاف الحزب، أنه يَنتظرُ الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييمٍ شاملٍ للموضوع، معربا عن أمله في أن يَحرص مجلسُ المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والــــمُـــضِرَّة بالقدرة الشرائية للمغاربة.

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