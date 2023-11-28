بعزيز لهبة بريس: الحكومة خضعت لمقترح الاتحاد الاشتراكي وجمدت “القانون الأساسي”
أكد عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سعيد بعزيز، على أن قرار الحكومة بتجميد القانون الأساسي لموظفي التعليم وإيقاف الاقتطاعات من الأجور، كان مطلبا اتحاديا.
وقال بعزيز في تصريح لـ”هبة بريس”: “طالبنا مرارا بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى هذه المؤسسة لمسائلته في الموضوع، لكن السيد الوزير لم يحضر”.
وأضاف بعزيز أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خرج من خلال القنوات الرسمية للبلاد وطالب بتجميد هذا المرسوم لأنه هو المدخل لايجاد حل مع الشغيلة التعليمية .
هذا المطلب، يضيف البرلماني الاتحادي، الذي يتعلق بالتجميد “اتحادي”، مشيرا الى استحالة الوصول الى مرسوم الا في إطار حوار قطاعي مسؤول وجاد تكون فيه التوازنات وفق المعمول به في جميع التفاوضات الاجتماعي.
وتابع بعزيز قوله “الحكومة كانت تتلكأ.. لكن في آخر المطاف خضعت لمقترح الاتحاد الاشتراكي وقامت بالتجميد وايقاف الاقتطاع، لكن يجب أن تتجه الى الاحسن ليكون الاتفاق متين وصحيح ومسؤول مع النقابات بخصوص نقاط الاخالاف التي كانت سائدة حول المرسوم.” على حد تعبيره
7 تعليقات
التجميد غير قانوني. يجب السحب النهائي للقانون بمرسوم جديد.
ركوب غير موفق، خاصة وأن الجميع يعلم أنه لا الأحزاب ولا النقابات كان لها دور في قرار التجميد، بقدر ما هو نظال أطر التعليم في ظل التنسيقيات.
الاتحاد الاشتراكي اكل عليه الدهر النظام الأساسي جمد بضغط الشغالة التعليمية المفاضلة
الله ينعل لي ما يحشم
كلكم يريد أن أن يركب على نضالات الشغيلة التعليمية و كلكم مشارك في جريمة قتل الوظيفة العمومية و بيع الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص بدراهم رمزية.
الاقتطاعت لم تتوقف كما تروجون و هناك من الاساتذة من سرقت منه 3000 درهم دفعة واحدة.
النضال مستمر و لن نسمح لأي منكم بالركوب على مآسينا.
عش الى رجب تر العجب! التجميد …. خاصنا التكGرميل
عن اي اتحاد اشتراكي يتحدث ؟؟ كان عليه ان يقول الحكومة خضعت لضغط الشغيلة التعليمية ، التي وقفت في الشارع وقفة رجل واحد صامد.
وتا سيييير من التصوار ديالك
ياخسرة على ايام نوبير الانوي