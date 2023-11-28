مطار كلميم يسجل توافد أزيد من 24 ألف مسافر خلال 10 أشهر

هبة بريس

أعلن المكتب الوطني للمطارات أن 24 ألف و940 مسافرا، عبروا مطار كلميم خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري، أن هذا الرقم يمثل نسبة استرجاع بنحو 234 في المائة بالنسبة لحركة المسافرين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (10 آلاف و645 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في شهر أكتوبر وحده، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار كلميم 2160 شخصا مقابل 1098 خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بنسبة 197 في المائة.

وعلى المستوى الوطني، استقبلت المطارات المغربية، خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، 21 مليونا و639 ألفا و674 مسافرا؛ أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وبنسبة 31 في المائة مقارنة بسنة 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0