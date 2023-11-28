عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية ويصرح: ” سأبذل قصارى جهدي لخدمة المملكة”

هبة بريس - وكالات

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب من خلال برنامجه “الحكاية”، والذي يُعرَض على قناة “أم بي سي – مصر”، حصوله على الجنسية السعودية إلى جانب المصرية.

وأكد أنه مُنِح الجنسية السعودية مؤخرًا، موجهًا شكره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ولفت “أديب” إلى أنه مِن ضمن المصريين “القلائل الذين تم منحهم هذه الجنسية”.

وقال: “أنا فخور جدًّا بحصولي على الجنسية السعودية، وهذا شرف كبير لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل خدمة المملكة وشعبها الطيب”.

وأشاد عمرو أديب بما رآه من تطور في المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس الأخيرة، مشددًا على حبه للسعودية وشعبها منذ انطلاق عمله الإعلامي.

وتمنى من خلال الجنسية أن يتمكن من توطيد العلاقة بين السعودية ومصر، وأن يسهم في نقل التطور الحاصل في المملكة ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ2030.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0