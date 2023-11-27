ساكنة مراكش تتفاعل إيجابا مع إلغاء احتفالات مهرجان الفيلم
هبة بريس من مراكش
عبرت الساكنة المراكشية عن ارتياحها من قرار اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي للفيلم الذي تحتضنه هاته الأيام عاصمة النخيل و خاصة في ظل الظروف الدولية و في مقدمتها الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.
و أوضح عدد من سكان مراكش في ارتساماتهم لهبة بريس عن ارتياحهم لقرار إلغاء عدد من فقرات المهرجان الاحتفالية و منها البساط الأحمر المفتوح.
كما أكد سكان المدينة على أن قرار إلغاء المنصة الاحتفالية التي دأبت إدارة المهرجان على نصبها بساحة جامع الفنا لعرض الأفلام و إقامة سهرات احتفالية كان قرارا حكيما.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن كل أجواء الاحتفالات و البهرجة التي كانت ترافق فعاليات مهرجان الفيلم قد تك حذفها هذا العام من البرنامج العام، لتكتفي اللجنة المنظمة ببساط أحمر داخلي مقتصر على عدد محدود من الفنانين و كذلك عرض الأفلام و الورشات التفاعلية.
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