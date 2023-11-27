ساكنة مراكش تتفاعل إيجابا مع إلغاء احتفالات مهرجان الفيلم

2023-11-27 / 11:18
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هبة بريس من مراكش 

عبرت الساكنة المراكشية عن ارتياحها من قرار اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي للفيلم الذي تحتضنه هاته الأيام عاصمة النخيل و خاصة في ظل الظروف الدولية و في مقدمتها الحرب الفلسطينية الإسرائيلية.

و أوضح عدد من سكان مراكش في ارتساماتهم لهبة بريس عن ارتياحهم لقرار إلغاء عدد من فقرات المهرجان الاحتفالية و منها البساط الأحمر المفتوح.

كما أكد سكان المدينة على أن قرار إلغاء المنصة الاحتفالية التي دأبت إدارة المهرجان على نصبها بساحة جامع الفنا لعرض الأفلام و إقامة سهرات احتفالية كان قرارا حكيما.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن كل أجواء الاحتفالات و البهرجة التي كانت ترافق فعاليات مهرجان الفيلم قد تك حذفها هذا العام من البرنامج العام، لتكتفي اللجنة المنظمة ببساط أحمر داخلي مقتصر على عدد محدود من الفنانين و كذلك عرض الأفلام و الورشات التفاعلية.

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