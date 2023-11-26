“الدرهم” يرتفع مقابل الدولار بنسبة 0,16 في المائة

2023-11-26 / 14:31
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هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الأورو بنسبة 0,26 في المائة، وارتفع بنسبة 0,16 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 16 إلى 22 نونبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه بتاريخ 17 نونبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 354,6 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 3,7 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح بنك المغرب أنه ضخ، في المتوسط اليومي، ما مجموعه 109,5 مليار درهم، منها تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 40 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 41,7 مليار درهم، وقروض مضمونة بما يعادل 27,8 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وفي ما يتعلق بطلب العروض ليوم 22 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 23 نونبر)، فقد ضخ بنك المغرب مبلغ 44,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11,9 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، ارتفاع مؤشرات قطاعات البترول والغاز بنسبة 1,7 في المائة والأبناك بنسبة 1,1 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 1 في المائة.

وبالمقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الشركات القابضة والكهرباء انخفاضا بنسبة بلغت، تواليا، 4,9 و2,7 في المائة.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات فقد بلغ 2,5 مليار درهم، مقابل 477,3 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.

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