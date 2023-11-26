أخنوش ..العمل الحزبي “ماكايبغيش النعاس”

هبة بريس _ الرباط

نوه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعمل منتخبي حزبه وحصيلتهم خلال انتخابات يوم 8 شتنبر 2021 بجهة فاس-مكناس، وخاطبهم بالقول إنكم تترأسون 80 جماعة على مستوى الجهة من أصل 183، ولديكم 13 نائبا برلمانيا، و4 مستشارين برلمانيين. كما حصلتم على 28 في المائة من الأصوات على مستوى الجهة، وهذا يفرض عليكم أن تكونوا في مستوى التطلعات، ونحن مستعدون لمساعدتكم. واستدرك بأن الاستمرار في النجاح يفرض العمل و”ماكايبغيش النعاس”.

وقال “حزبنا ليس دكانا سياسيا، بل هو حزب العمل والمعقول”، مضيفا خلال الجولة السابعة من المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين بجهة فاس-مكناس أمس السبت. وأوصى منتخبي حزبه بالجهة بالشافية ونظافة اليد، مضيفا “نريد منكم كمنتخبين أن تكون أيديكم نظيفة، وأن تكونوا عند حسن ظن المواطنين، الذين يعرفون التمييز بين الصالح من الطالح…”.

واعتبر رئيس حزب الحمامة، أن دخول المنتخبين التاريخ لا يكون إلا عبر النجاح في مهمة خدمة المواطنين، وأن الحزب ملم ومتابع لكل ما يخص الجهة. وذكر بضرورة أن يتوفر منتخبون الأحرار على الشفافية ونظافة اليد، لكي يستطيعوا العودة إلى الناخبين في الانتخابات القادمة.

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