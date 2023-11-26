خبير مغربي: “اللوبيات” المساندة لإسرائيل تؤثر في المواقف الأوروبية

2023-11-26 / 09:36
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هبة بريس _ وكالات

قال الخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، إن المواقف الأوروبية المساندة لإسرائيل ناتجة عن عمل “اللوبيات” التي تعمل لصالح الأخيرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف “، أن مواقف فرنسا المساندة لإسرائيل بشكل لافت عن موقفها التاريخي يفسره تأثير “اللوبيات اليهودية” في الداخل الفرنسي وفي معظم الدول الأوروبية.

وأشار إلى أنه في مقابل المواقف الأوروبية كانت المواقف العربية ضعيفة، ولم تكن جماعية حتى تكون مؤثرة.

وشدد على أن الأزمات الثنائية بين الدول العربية تؤثر على اتخاذ قرارات جماعية حاسمة، كما هي المواقف الأوروبية التي تتحدث عن 7 أكتوبر وتتجاهل ما حدث من قتل الآلاف في غزة. يقول لسبوتنيك

وجاءت المواقف الأوروبية كافة في بداية الأزمة ما بعد 7 أكتوبر، مساندة بشكل قاطع لإسرائيل على المستوى السياسي والعسكري، إذ قدمت بعضها أسلحة وذخائر لإسرائيل.

وكان استطلاع رأي أشار إلى أن 44% فقط من الأمريكيين يرون إسرائيل حليفا، ويدعم 36% منهم تقديم مساعدة للجيش الإسرائيلي، بينما يرى 40% منهم أن الرد العسكري الإسرائيلي تجاوز الحدود

وأجبرت الدبلوماسية الأمريكية، على تغيير خطابها نسبيا، إذ طالبت بتجنيب المدنيين القصف والقتل، والمطالبة بإدخال المساعدات، وهو عكس خطابها الذي استخدمته في بداية الحرب.

وفي وقت سابق طالب 56 من نواب البرلمان البريطاني، ينتمون لحزب العمال المعارض بوقف إطلاق النار في غزة.

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‫6 تعليقات

  2. وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ..

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