سطات.. العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة بمطرح النفايات

2023-11-25 / 14:29
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

خلفت فاجعة العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها بمطرح النفايات المتواجد بغرب مدينة سطا في ظروف وصفت بالغامضة، (خلفت) حالة من الاستنفار بين مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة، فيما عمت موجة استنكار وتذمر بين صفوف العديد من المتتبعين للشأن المحلي، مطالبين بتشديد العقوبة والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء من مقترفي هذه الجرائم اللاإنسانية التي تسائل ضمير كل من يدافع عن سياسة التحرر وتشجيع العلاقات الغير الشرعية خارج إطار بيت الزوجية.

فاجعة اليوم المؤلمة والمقززة، شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر الأمن الولائي بمدينة سطات، التي انتقلت إلى عين المكان بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وما أن قامت حملة تمشيط هناك بحثا عن دلائل وقرائن لفك تفاصيل هذه الجريمة النكراء، حتى أشرفت على جثة الرضيعة صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

ظاهرة التخلي عن الرضع حديثي الولادة بالشوارع وبمطارح النفايات، هي ظاهرة غريبة وبعيدة كل البعد عن قيمنا وأخلاقنا الإسلامية، لكنها باتت تلقي بظلالها المخيفة بالعديد من المدن، ضحاياها مخلوقات آدمية، منها من كُتب لهم عمر جديد وتم انقاذهم وايواؤهم بمراكز الرعاية، ومنهم من لقوا حتفهم لأسباب متعددة إما داخل حاوية من حاويات النفايات أو بالشارع العام، أو نهشا بالكلاب.

ظاهرة خطيرة أضحت تأخذ طريقها نحو الاتساع في زمن ما بات يصطلح عليه ب”الأم العازبة” في إشارة واضحة لنسج العلاقات الجنسية الغير الشرعية التي زادت من حدتها وتطورها مهزلة الأفلام المدبلجة القادمة التي هدمت القيم وخربت البيوت وشتت الأسر وعرضت مختلف مكوناتها للتشرد والضياع.

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