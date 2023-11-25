حجز 70 كلغ من التبغ المعسل المهرب بالسمارة

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، أمس الجمعة 24 نونبر، من إيقاف صاحب محل تجاري، يبلغ من العمر 29 سنة، لاشتباه تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في مادة التبغ المعسل المهرب، وحجز 70 كيلوغراما من هذه المادة.

وقد أمكن إيقاف المشتبه فيه بمحله التجاري الكائن بحي البريد بمدينة السمارة، بعد أن أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخله عن حجز واحد كيلوغرام من مادة التبغ المعسل المهرب، كما أسفرت عملية التفتيش التي تم القيام بها بداخل مسكنه عن حجز 69 كلغ من نفس المادة، بينما تم حجز هاتف محمول يستعين به في عملية الاتجار، بالإضافة إلى ميزان إلكتروني يستعمله في تجزيء التبغ.

وقد تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

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