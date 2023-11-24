جهة الرباط سلا القنيطرة تفوز بجائزة الحسن الثاني للبيئة

2023-11-24 / 14:48
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هبة بريس

تُوجت جهة الرباط سلا القنيطرة، صباح اليوم الجمعة، بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الرابعة عشر، والمنظمة من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وتَسلم هذه الجائزة التي تدرج في صنف مبادرات الجماعات الترابية، السيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة، قدمتها له السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج ضمن صنف مبادرات الجماعات الترابية،  كل الأنشطة أو المشاريع المنجزة من طرف الجماعات الترابية، بهدف حماية وتثمين البيئة و تحقيق تنمية مستدامة للمجالات.

جدير بالذكر أن جائزة الحسن الثاني للبيئة، التي تُقام مرة كل عامين، تهدف إلى تشجيع جميع الإجراءات والمبادرات التي تساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي والتقني ، والإعلام ، والعمل الجمعوي ، ومبادرات المقاولات ، ومبادرات الجماعات الترابية.

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