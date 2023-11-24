دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كوبا أمريكا 2024
هبة بريس - وكالات
أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الخميس، أنه سيعتزل دوليا بعد انتهاء مسابقة “كوبا أميركا” لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.
وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستغرام: “مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي”.
وستقام مسابقة كوبا أميركا والتي يحمل المنتخب الأرجنتيني لقبها، بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية.
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6 تعليقات
رجل النهائيات بطل كأس العالم في قطر الذي توج هو وميسي فريقه بالميداليات الذهبية ..
أنخيل دي ماريا صنع تاريخ كروي لا يمكن إعادته ..
لاعب اتفق الجميع على حبه الراقي انخيل ديماريا وروحه القتالية في كرة القدم..
ستكون نهاية صعبة على لاعب لايتكرر مثله بالتوفيق دي ماريا ..
بداية اعتزال نجوم كرويين صنعوا تاريخ جميل ونهاية جيل الأرجنتين ..
لاعب كرة القدم بامتياز.نامنى له التوفيق في حياته ..