دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كوبا أمريكا 2024

2023-11-24 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الخميس، أنه سيعتزل دوليا بعد انتهاء مسابقة “كوبا أميركا” لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.

وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستغرام: “مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي”.

وستقام مسابقة كوبا أميركا والتي يحمل المنتخب الأرجنتيني لقبها، بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية.

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