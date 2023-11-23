“الهاكا” تشارك في الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء

2023-11-23 / 19:48
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” عن مشاركتها في حملة 16 يوما من التحرك لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، المنظمة من طرف هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت شعار “اتَّحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات”.

وستنطلق هذه الحملة التحسيسية ابتداء من يوم 25 نونبر، الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وستختتم يوم 10 دجنبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتركز نسخة هذه السنة على التوعية بمسألة التمويل المخصص لمحاربة العنف ضد النساء؛ إذ يحظى هذا الموضوع بالأولوية في جدول أعمال لجنة وضع المرأة، التي اعتبرت أنه من الضروري التعجيل بـ “تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي المساواة بين الرجال والنساء.”

وتجسد تعبئة الهيئة العليا في إطار هذه الحملة الأممية، التزامها الدائم والمستمر من أجل تعزيز المساواة المواطنة، وذلك تماشيا مع انتدابها الدستوري في مجال “النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، وفي محاربة كافة أشكال التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة”.

كما تساهم هيئة التقنين في هذه الحملة بالمشاركة في أبرز التظاهرات التي ستنظم بهذه المناسبة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشراكة مع السلطات العمومية وجمعيات المجتمع المدني، وكذا عبر عرض الشعارات والبيانات المتعلقة بمختلف أشكال وآثار العنف ضد النساء، علاوة على إضاءة مختلف البنايات والدعامات التواصلية باللون البرتقالي طيلة هذه الفترة.

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