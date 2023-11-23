السلطات المحلية بالرحمة تشن حملات لتحرير الملك العمومي

2023-11-23 / 14:28
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هبة بريس - الدار البيضاء

تشن السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الرحمة 1 دار بوعزة بالدار البيضاء منذ أيام حملات لتحرير الملك العمومي بعدد من الأحياء والشوارع والأسواق.

وشملت الحملات جميع المخالفات المتعلقة بعرقلة السير بالأرصفة والشوارع وكذا تشويه المنظر العام للمدينة.

وتأتي حملات تحرير الملك العمومي هاته بتعليمات وإشراف شخصي من امحمد مهيدية منذ تعيينه واليا على جهة الدار البيضاء-سطات، ضمن برنامج محدد سلفاً.

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