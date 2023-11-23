الحكم على محمد رمضان بالحبس سنة غيابيا

القسم الفني: هبة بريس

حكمت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بمحافظة الجيزة في القاهرة على الفنان المصري محمد رمضان بالحبس سنة غيابيا، بعد إدانته بترويج أخبار كاذبة عن البنك التجاري الدولي “cib”.

وجاء الحكم بعدما أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستغرام”، أنه تم التحفظ على أمواله.

وقال رمضان في مقطع فيديو، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكدا “أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده”.

وحسب مواقع مصرية فإن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يعود إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغت قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدى القضايا (من إبريل الماضي)، وأن إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية لقرارها.

يذكر أن النيابة العامة أفادت فى بيان سابق بأنها ليست جهة اختصاص بشان قرار التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، وأن الأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

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