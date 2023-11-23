نجل أنجلينا جولي و براد بيت يهاجم الأخير: “جعلت حياتنا جحيم”

2023-11-23 / 13:29
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القسم الفني: هبة بريس

شن نجل أنجلينا جولى وبراد بيت بالتبني هجومًا عنيفًا على الأخير من خلال حسابه على موقع “إكس”.

ووفقًا لما ذكره تقرير منشور على موقع الديلى ميل، فإن ابنهما البالغ من العمر 19 عاما والذى كان يتردد على أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع بيت ثبت أنه لا يفضل العيش معه على الإطلاق، وكل ما قيل حول علاقتهما المميزة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تمامًا.

باكس قال في منشور له أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم،”لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا”، وأضاف: “يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما”.

جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسمياً عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.

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