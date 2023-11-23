تقديم المساعدة لـ47 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية اعترضت، اليوم الخميس، على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة الداخلة، قاربا كان على متنه 47 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 20 امرأة وسبعة قاصرين.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لعناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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