أوناحي يعود إلى التداريب الجماعية لأولمبيك مارسيليا

أوناحي يعود إلى التداريب الجماعية لأولمبيك مارسيليا

2023-11-22 / 19:57
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هبة بريس _ رياضة

عاد الدولي المغربي عز الدين أوناحي إلى التداريب الجماعية لفريقه أولمبيك مارسيليا، صباح اليوم الأربعاء، بعد غياب عن الميادين دام أزيد من ثلاثة أسابيع، بسبب إصابة في الظهر.

وظهر أوناحي في مركز “روبرت لويس دريفوس” وهو يشارك في الحصة التدريبية الصباحية لنادي أولمبيك مارسيليا، التي عرفت غياب مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم في تصفيات كأس العالم.

وغاب عن المعسكر الأخير للمنتخب المغربي، بداعي الإصابة، ليتم تعويضه ببنيامين بوشواري خلال الاستعدادات للمباراة أمام تنزانيا، التي جرت أمس وانتهت بفوز “الأسود” بهدفين نظيفين، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

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