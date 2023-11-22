وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لمشروع قانون مالية 2024

هبة بريس

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2024.

وتهدف هذه الوثيقة المبسطة إلى ضمان اسـتيعاب أفضل لمشـروع قانون الماليـة للسنة القادمة ومختلف مقتضياته.

وتســتعرض ميزانيــة المواطــن المفاهيـم الرئيسـية المتعلقـة بميزانيـة الدولـة، وأهـم مـا جـاء فـي مشـروع قانـون الماليـة لسـنة 2024، إضافة إلى مراحل إعـداد مشـروع قانـون الماليـة والمصادقة عليه.

كما تطرح سـياق وأولويـات هذا المشـروع؛ منها تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز ، وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية.

ويتعلق الأمر أيضا بتدابير دعم القدرة الشرائية، وبرنامج التخفيف من أثر عجز التساقطات وتأثيرات الظرفية، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 10 ملايير درهم، فضلا عن مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وتعرض ميزانية المواطن بشكل موجز ومبسط التوقعات الماكرو اقتصادية، وتوقعـات مداخيـل ونفقات الميزانيـة العامـة، وكذا حاجيـات تمويـل ميزانيـة الدولـة.

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