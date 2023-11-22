السنتيسي لـ”هبة بريس”: أبناؤنا أصبحوا رهينة.. وعلى الحكومة تعديل النظام الأساسي بشكل مستعجل”

لبنى ابروك - هبة بريس

أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، دريس السنتيسي، أن الدعامة الأساسية لكل مجتمع ومحور إصلاح منظومة التعليم هو الأستاذ.

وقال السنتيسي في تصريح لهبة بريس “كنا نربط أملا كبيرا في مأسسة الحوار الاجتماعي، واعتبرنا أنه حقق تقدما، قبل أن نتفاجأ بخرجة الشركاء الذين أكدوا على أن مضامينه اتخذت بشكل أحادي ولا يستجيب للانتظارات ولا يعكس ما تم الاتفاق عليه.”

واقترح القيادي الحركي، على الحكومة ترتيب المطالب والعمل على تحديد آجال محددة لتنفيذ المطالب حسب الأولوية، وذلك بهدف تعديل المرسوم.

وتابع السنتيسي قائلا “الأساتذة يطالبون بسحب المرسوم، والحكومة فتحت باب الحوار لتعديله، وأبناؤنا أصبحوا رهينة”، مشيرا الى أن النظام تضمن مجموعة من العقوبات، والعقوبات محددة بالقانون، قبل أن يتساءل بالقول ” كيف يعقل أن يتم تطبيق عقوبات معينة على موظفي الوظيفة العمومية مقابل تطبيق عقوبات أخرى وفق النظام الأساسي على رجال ونساء التعليم.”

واعتبر المتحدث ذاته، أن الحكومة رئيسا ووزير التربية الوطنية، تعرضوا للخذلان من طرف أطر تكلفوا بالملف واستخفوا بجسامة الموضوع، قبل أن تصل الأمور الى احتقان وأزمة وجب حلها في أقرب الاجال.

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